Таяние ледников Гренландии и Антарктиды повысит уровень Мирового океана на 25 метров - ученые

Международная группа геофизиков из США, Канады, Германии и Франции дали свой прогноз для населения Земли на десять тысяч лет вперед. По словам ученых, глобальное потепление и антропогенный фактор необратимо изменят климат на планете, если человечество не примет никаких мер, сообщает Центр ФОБОС.

По одной версии, за десять тысяч лет в атмосфере накопятся от 1,28 миллиарда до 9,5 млрд тонн углерода. Последствия этого будут катастрофическими: средняя температура воздуха вырастет более чем на два градуса Цельсия. Таяние ледников Гренландии и Антарктиды приведет к повышению уровня Мирового океана на 25 метров.

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Из-за этих процессов будут затоплены прибрежные города, в которых сейчас проживает 19% населения Земли (1,3 миллиарда человек). И это лишь самая малая часть бед, которые ожидают человечество в будущем. Исправить ситуацию, по мнению планетологов, может только полное прекращение выбросов углерода в атмосферу или меры по его изъятию из воздушной оболочки. Незначительное сокращение выбросов углерода ситуацию не улучшит.