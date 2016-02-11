Глобальное потепление повлияет на продолжительность полетов самолетов

Об этом говорится в исследовании, проведенным учеными из университета Ридинг, которое опубликовано в журнале Environmental Research Letters, сообщает Nplus1.ru.

Увеличение выброса в атмосферу углекислого газа, с которым во многом связывают глобальное потепление, оказывает непосредственное влияние на атмосферу и движение ветров. В своей работе исследователи рассмотрели, как увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере повлияет на движение высотного струйного течения и, соответственно, длительность полетов.

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Они рассчитали изменение скорости воздушных потоков для трансатлантических рейсов между Лондоном и Нью-Йорком и минимальное время полетов между этими двумя городами. Прогноз был составлен на ближайшие 20 лет и с учетом того, что концентрация в атмосфере углекислого газа будет стабильно увеличиваться каждый год.

Продолжительность перелетов из Нью-Йорка в Лондон вырастет в среднем на пять минут. Из-за этого вероятность задержки самолета увеличится до 15 процентов. В то же время, длительность полета по обратному маршруту сократится. Вероятность того, что полет Лондон – Нью-Йорк будет занимать меньше 5 часов 20 минут, возрастет почти вдвое. Этот расчет основывается на прошлогоднем рекорде длительности трансатлантического перелета, который составил 5 часов 18 минут.

Однако, хотя и время полетов по этому направлению одновременно и сократится, и увеличится, в целом полет туда-обратно будет занимать больше времени. Общая продолжительность полета возрастет на 1 минуту 18 секунд. Сейчас полет из Лондона в Нью-Йорк занимает в среднем 5 часов 38 минут, а обратно около 6 часов 40 минут.

В целом, если учесть все трансатлантические перелеты, получится 2 тысячи дополнительных часов полета в год. Самолеты будут использовать дополнительно почти 7,2 миллиона галлонов топлива (27,3 миллиона литров), что повлечет увеличение расходов авиакомпаний почти на 22 миллиона долларов США. В результате, выброс углекислого газа в атмосферу возрастет на 70 миллионов килограммов.

Ранее ученые проводили другое исследование влияния климатических изменений на авиацию. В нем они обнаружили, что в результате глобального потепления турбулентность при полетах усилится и станет более частой.