Падение астероида среднего размера может вызвать новый "ледниковый период" - ученые

В результате исследований была установлено, что такое событие способно изменить климат планеты, вплоть до "нового ледникового периода", передает ZN.UA со ссылкой на Live Science.

По мнению исследователей, столкновение образует воронку около 15 километров в диаметре, из-за чего в атмосферу попадет огромное количество пыли. Это спровоцирует крупномасштабные пожары, которые поднимут в воздух много сажи (при условии, что астероид упадет не в пустыне, где мало растительности).

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По словам Бардина, при "наихудшем сценарии" пыль будет оставаться в атмосфере около 6 лет, сажа – около 10 лет.

Частицы пыли и сажи, нагреваясь под солнцем, будут нагревать стратосферу, ускоряя химические реакции, разрушающие озон, который защищает Землю от вредного ультрафиолетового излучения.

По расчетам ученых, уровень озона снизится на 55%, в результате чего УФ-индекс в тропиках приблизится к 20 (по данным Агентства по охране окружающей среды США, УФ-индекс, равный 11 и выше, означает "крайний риск вреда от незащищенного пребывания на солнце").

Сажа и пыль в атмосфере также будут способствовать снижению количества солнечного света до 70% в первые год или два.

В конечном итоге глобальная температура на планете упадет на 8 градусов Цельсия, что, по словам Бардина, "эквивалентно температуре ледникового периода".

Ученые также отмечают, что для того, чтобы вызвать массовое вымирание, астероид должен быть примерно в 10 раз больше.