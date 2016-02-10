Экологическая катастрофа в Боливии: в стране полностью испарилось второе по величине озеро (фото)

Второе по величине озеро в Боливии полностью испарилось.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA), которое показало спутниковые снимки.

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В декабре власти страны объявили соленое озеро Поопо зоной бедствия. Специалисты связывают экологическую катастрофу с экологическими изменениями и отходами местной горнодобывающей промышленности.

Площадь озера достигала трех тысяч квадратных километров, но глубина была всего от полутора до четырех метров.