Экологическая катастрофа в Боливии: в стране полностью испарилось второе по величине озеро (фото)

11:28, 10 февраля 2016
Климат
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Специалисты связывают экологическую катастрофу с  экологическими изменениями и отходами местной горнодобывающей промышленности.

Спутниковые снимки озера / ESA

Второе по величине озеро в Боливии полностью испарилось.

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на Европейское космическое агентство (ESA), которое показало спутниковые снимки.

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В декабре власти страны объявили соленое озеро Поопо зоной бедствия. Специалисты связывают экологическую катастрофу с экологическими изменениями и отходами местной горнодобывающей промышленности.

Площадь озера достигала трех тысяч квадратных километров, но глубина была всего от полутора до  четырех метров.

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