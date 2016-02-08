Ученые доказали, что ели и сосны виноваты в глобальном потеплении

Выросшие в Европе после 1750 года деревья фактически усилили глобальное потепление, передает Lenta.ru со ссылкой на исследование в журнале Science.

В 1750-1850 годах площадь европейских лесов резко сократилась — примерно на 190 тысяч квадратных километров. Однако промышленная революция затормозила этот процесс. Благодаря превращению угля, нефти и газа в основные источники энергии с 1850 по 2013 год площадь лесов в Европе увеличилась на 386 тысяч квадратных километров.

Кроме того, все эти территории перестали быть дикими: сейчас лесники регулируют до 85% лесов в Европе. Зеленые насаждения управляются «по науке». В частности, это означает, что там сажают быстрорастущие, экономически ценные породы деревьев (сосны и ели).

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Однако эта политика фактически способствует глобальному потеплению. Во-первых, очищение леса приводит к тому, что в атмосферу выделяется углерод, который раньше запасался в листве, мертвых деревьях и почве. Во-вторых, преобладание хвойных пород над широколиственными существенно влияет на альбедо — количество солнечной радиации, которая отражается в космос. Сосны и ели поглощают больше тепла, чем дубы и буки.

"Современные леса запасают меньше углерода, чем их предшественники в XVIII веке. Сдвиг в сторону хвойных дал потепление Европы почти на 0,12 градуса. Этот рост примерно равен шести процентам от того эффекта, который сжигание ископаемых видов топлива оказывает на глобальное потепление", — заявил ведущий автор статьи Ким Наудтс (Kim Naudts).

Ученые призывают не рассматривать посадку новых лесов как панацею от климатических сдвигов и внимательно относиться к тому, какие породы деревьев сажают лесники.

Ранее британские ученые пообещали, что в ближайшие пять лет температура на Земле продолжит повышаться. Они отмечают, что 2016 год станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, а в 2017 году рекордов может и не быть.