Температура в горных районах Таиланда упала до нуля - СМИ

Похолодание до нуля градусов в горных районах и четырехметровые волны на море ограничили доступ к некоторым туристическим зонам Таиланда, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Кхом Чат Лык".

На горе Дой Интханон и в других часто посещаемых туристами горных районах провинций Чиангмай и Чианграй на севере страны ночные температуры упали до нуля – минус одного градуса, утром в понедельник в этих районах наблюдался иней, на отдельных участках дорог образовался лед, сообщает издание. Власти двух провинций в понедельник выпустили предупреждения для местных и иностранных туристов и туристических фирм об опасности передвижения на автомобильном транспорте в горных районах в условиях густого тумана и скользкого дорожного покрытия, говорится в сообщении.

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В столице Таиланда Бангкоке температура воздуха также снизилась до 17 – 20 градусов ночью и 25 градусов днем, пишет издание.

На юге страны, в провинции Накхон Ситхаммарат, шторм разрушил несколько строений, находящихся на первой линии морского пляжа, и повредил покрытие автомобильной дороги, идущей вдоль моря. В провинции Сурат Тхани из-за четырехметровых волн временно прекращено паромное сообщение с островом Самуи, популярным среди российских туристов.

По данным синоптиков, волна холода и шквалистые ветры, вызвавшие шторм, постепенно утихнут к среде, а к воскресенью в Таиланд должна вернуться обычная жаркая погода.