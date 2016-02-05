Власти Албании запретили в течение десяти лет вырубать деревья

Об этом сообщило министерство по проблемам окружающей среды, передает Би-би-си. Мораторий был одобрен албанским парламентом: за это решение проголосовал 101 депутат из 140.

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Нарушители закона могут получить до 10 лет тюрьмы.

Запрет необходим, чтобы избежать экологической катастрофы в одной из самых бедных стран Европы.

Правительство страны также обязалось усилить борьбу с незаконной вырубкой деревьев. Именно это является причиной исчезновения лесов в стране.

Местные власти смогут в редких случаях разрешать вырубку деревьев для отопления домов.

За последние 25 лет лесной покров Албании уменьшился наполовину: до 1990 году леса покрывали 51% территории страны, а теперь - лишь 25%. В год в стране вырубается в среднем 2,5 млн деревьев.

Особую тревогу у экологов вызывает исчезновение лесов на берегах рек, так как это повышает риск наводнений в стране. От них страна страдает в последние годы.