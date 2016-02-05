Работа на дому вызывает глобальное потепление - ученые

Об этом говорится в исследовании британской компании BT Group Plc, передает Bloomberg Business.

Отмечается, что во время работы на дому внутреннее потребление энергии увеличивается на целых 20%, что приводит к увеличению выбросов углекислого газа, а те в свою очередь вызывают глобальное потепление.

"Если сотрудники работают дома, соответственно, будет включено отопление по всему дому, в итоге это будет негативно влиять на окружающую среду", - сообщил консультант лондонской исследовательской группы Пол Свифт.

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Он отметил, что компании в первую очередь заинтересованы в финансовой экономии, поэтому они нанимают сотрудников удаленно, и вопрос глобального потепления их не волнует.

Ранее британские ученые пообещали, что в ближайшие пять лет температура на Земле продолжит повышаться. Они отмечают, что 2016 год станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, а в 2017 году рекордов может и не быть.