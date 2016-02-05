В Зимбабве вводят режим ЧП из-за засухи
Президент Зимбабве Роберт Мугабе объявил о введении чрезвычайного положения в нескольких регионах страны, пострадавших от сильной засухи, говорится в сообщении правительства Зимбабве.
С октября прошлого года в Зимбабве наблюдается аномально сухая погода, более четверти населения страны испытывают недостаток продовольствия.
Засуха также стала причиной падежа скота в сельскохозяйственных районах страны, передает Русская служба ВВС.
Ранее Евросоюз просил власти Зимбабве как можно скорее ввести режим ЧП, который позволяет международному сообществу выделить материальную помощь африканской стране.
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Власти Зимбабве заявляли о намерении увеличить импорт продукции и приобрести 700 тысяч тонн кукурузы за рубежом с целью борьбы с голодом.
Причиной засухи власти Зимбабве называют феномен Эль-Ниньо.
По прогнозам ученых, течение Эль-Ниньо может существенно увеличить угрозу возникновения голода и болезней для миллионов людей в 2016 году.