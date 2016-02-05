В Зимбабве вводят режим ЧП из-за засухи

С октября прошлого года в Зимбабве наблюдается аномально сухая погода, более четверти населения страны испытывают недостаток продовольствия.

Засуха также стала причиной падежа скота в сельскохозяйственных районах страны, передает Русская служба ВВС.

Ранее Евросоюз просил власти Зимбабве как можно скорее ввести режим ЧП, который позволяет международному сообществу выделить материальную помощь африканской стране.

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Власти Зимбабве заявляли о намерении увеличить импорт продукции и приобрести 700 тысяч тонн кукурузы за рубежом с целью борьбы с голодом.

Причиной засухи власти Зимбабве называют феномен Эль-Ниньо.

По прогнозам ученых, течение Эль-Ниньо может существенно увеличить угрозу возникновения голода и болезней для миллионов людей в 2016 году.