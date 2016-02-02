Экологи прогнозируют масштабные наводнения в Европе в ближайшие десятилетия

Европейское агентство по окружающей среде прогнозирует, что если не будут приняты необходимые меры, огромным территориям Европы угрожают наводнения. Отчет организации цитирует Lenta.ru.

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Согласно исследованию, к 2050 году экономический ущерб от наводнений возрастет в пять раз, а к 2080-му — в 17. Среди территорий, находящихся под угрозой, называются низменные районы, располагающиеся в долинах крупных рек, прежде всего Рейна и Дуная.

Отмечается, что за последние сто лет в Европе уничтожено 90% пойм рек, которые во время наводнений защищают нижележащие по течению регионы от избытка воды. Агентство составило прогноз на основании анализа предыдущих наводнений с учетом сохранения темпов глобального потепления и отсутствии мер по борьбе с ним.

По данным исследования, с 1980 по 2010 год в 37 европейских странах было зарегистрировано 3563 наводнения. Наибольшее число бедствий произошло в 2010-м (321 наводнение в 21 стране).

Сильнее всего подверженные наводнениям районы заселены в Италии (6,7 миллиона человек, или 11% населения), а в Венгрии больше всего удельный вес населения, проживающего в такой местности (1,8 миллиона человек, 18% населения).

Климатологи подчеркивают, что с течением времени от катастрофы будут страдать все больше людей и территорий. Ученые предлагают комплексное решение проблемы наводнений в Европе. С одной стороны, оно включает в себя борьбу с глобальным потеплением, с другой — восстановление естественной экосистемы речных водоемов и пойм.