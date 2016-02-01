В Киеве впервые с 2010 года январь был холоднее климатической нормы

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории средняя температура месяца в Киеве составила -5,7°С, что на 0,1°С ниже климатической нормы, сообщает cgo.kiev.ua. "Такой зимней температуре обязаны прежде всего холодной первой декаде, которая в Киеве была ниже климатической нормы на 4,7°С", - говорится в сообщении.

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Однако конец января ознаменовался температурным рекордом, когда 28 января среднесуточная температура повторила значения 2002 года +4,3°С, что соответствует климатической норме для 28 марта. Холоднее всего было 4 января, когда минимальная температура опускалась до-19,4°С, а теплее всего – 30 января, когда максимальная температура достигла + 7,7 °С.

"Осадков в январе выпало 59 мм, что составило 123% климатической нормы", - отмечается в сообщении.