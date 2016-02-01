Ученые прогнозируют, что температура на Земле продолжит повышаться

Подобные процессы будут обусловлены высоким уровнем выбросов парниковых газов, а также колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, при которой область нагретых вод смещается к востоку, передает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

Ученые отмечают, что 2016 год станет самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, а в 2017 году рекордов может и не быть. Причиной тому обратный Эль-Ниньо процесс под названием Ла-Нинья. После этого температура на Земле, скорее всего, снова начнет повышаться.

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"Мы не можем сказать точнее: во многом наши прогнозы строятся на расчетах выброса парниковых газов. При этом такой важный фактор как температура океана, мы можем предсказать далеко не всегда", — рассказал представитель Метеорологической службы Великобритании Даг Смит.

Для того, чтобы улучшить прогнозы, исследователи со всего мира модифицируют уже использующуюся систему дрейфующих буев-измерителей «Арго». Сейчас посредством нее можно определить степень солености и температуру воды на глубине до двух тысяч метров. После модификации это значение увеличится до пяти тысяч метров, что поможет исследователям делать более точные прогнозы.

Ранее немецкие и британские ученые заявили, что рекордно жаркие годы на Земле в XXI веке с высокой вероятностью вызваны воздействием человеческой цивилизации.