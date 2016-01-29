Температура в Киеве побила первый в этом году рекорд тепла

12:04, 29 января 2016
Климат
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28 января в Киеве был зафиксирован рекорд среднесуточной температуры воздуха для этого дня за 136 лет наблюдений.

Фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

"Среднесуточная температура повторила значения 2002 года и составила +4,3°С, а климатическая норма суточной температуры для этого дня соответствует -5,1°С", - говорится в сообщении.

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Отмечается, это первый температурный рекорд в столице в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2015 году температура на Земле была самой высокой за всю историю метеонаблюдений - с 1880-го. При этом средние температуры в 2015 году оказались на 0,13 градусов по Цельсию выше, чем в 2014-ом.

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