Температура в Киеве побила первый в этом году рекорд тепла

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

"Среднесуточная температура повторила значения 2002 года и составила +4,3°С, а климатическая норма суточной температуры для этого дня соответствует -5,1°С", - говорится в сообщении.

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Отмечается, это первый температурный рекорд в столице в этом году.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2015 году температура на Земле была самой высокой за всю историю метеонаблюдений - с 1880-го. При этом средние температуры в 2015 году оказались на 0,13 градусов по Цельсию выше, чем в 2014-ом.