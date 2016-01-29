Температура в Киеве побила первый в этом году рекорд тепла
12:04, 29 января 2016Климат
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28 января в Киеве был зафиксирован рекорд среднесуточной температуры воздуха для этого дня за 136 лет наблюдений.
Температура в столице продолжает бить рекорды тепла / Фото УНИАН
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.
"Среднесуточная температура повторила значения 2002 года и составила +4,3°С, а климатическая норма суточной температуры для этого дня соответствует -5,1°С", - говорится в сообщении.
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Отмечается, это первый температурный рекорд в столице в этом году.
Ранее УНИАН сообщал, что в 2015 году температура на Земле была самой высокой за всю историю метеонаблюдений - с 1880-го. При этом средние температуры в 2015 году оказались на 0,13 градусов по Цельсию выше, чем в 2014-ом.
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