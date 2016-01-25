В рекордно жарких годах ХХI века ученые обвинили человечество

К такому выводу пришли немецкие и британские ученые, авторы статьи в журнале Scientific Reports, передает Lenta.ru. 13 из 15 самых жарких лет за всю историю наблюдений пришлись на ХХI век. Шансы на то, что это произошло независимо от выбросов парниковых газов (от сжигания ископаемых видов топлива), ученые оценили как один к 5 тыс. (минимум) и один к 170 тыс. (максимум). На момент написания статьи данные за 2015 год еще не были получены, однако они еще больше снижают вероятность "случайного" потепления.

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"Естественные климатические колебания заставляют температуру повышаться и понижаться в течение нескольких лет, а не "прыгать" хаотически от одного года к другому. Тем более сложной оказалась задача отделить естественные колебания от рукотворных сдвигов", - заявил ведущий автор статьи Майкл Манн.

Новые расчеты дали несколько более скромные цифры, чем часто приводят СМИ (один на 27 млн, один на 650 млн). Однако реалистичными недавние рекордные температуры становятся только в том случае, если учесть антропогенное глобальное потепление, утверждают ученые.

В январе 2016 года климатологи из Потсдамского института пришли к выводу, что человечество стало геологической силой, способной отодвинуть наступление следующей ледниковой эпохи. Построив модель климата Земли, учитывающую атмосферные, морские, ледниковые факторы, ученые выяснили, что даже ограниченное вмешательство человека в естественный баланс углерода на планете (выбросы от тысячи до полутора гигатонн) отодвигает наступление следующей ледниковой эпохи на 100 тыс. лет.