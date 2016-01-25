Во Вьетнаме аномальное похолодание: на севере страны выпал снег (фото)

19:35, 25 января 2016
Климат
2902

В некоторых провинциях выпало до 10 сантиметров снега.

Соцсети

В северных районах Вьетнама за минувшие сутки температура опускалась ниже нуля по Цельсию и наблюдалось редкое для тропической страны явление – снегопад. Об этом со ссылкой на Национальный гидрометцентр Вьетнама пишет "ТАСС".

Читайте такжеПо всей территории Украины синоптики объявили штормовое предупреждение

До 10 сантиметров снега выпало в провинциях Лаокай, Лайчау, Хазянг, Лангшон. В столице в воскресенье была зафиксирована температура плюс 5,4 градуса по Цельсию. Это стало рекордно низким показателем за последние 40 лет, сообщил заместитель директора гидрометцентра Вьетнама Ле Минь Хай.

instagram.com/nnnh.hh/

Климатическая аномалия нанесет материальный ущерб сельскому хозяйству региона: под снежным покровом там оказались многочисленные цветочные сады и овощные плантации.

Читайте такжеНазвана лучшая страна для путешествий в одиночку

По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится в северной части страны еще два-три дня.

instagram.com/nnnh.hh/

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter