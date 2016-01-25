Во Вьетнаме аномальное похолодание: на севере страны выпал снег (фото)

В северных районах Вьетнама за минувшие сутки температура опускалась ниже нуля по Цельсию и наблюдалось редкое для тропической страны явление – снегопад. Об этом со ссылкой на Национальный гидрометцентр Вьетнама пишет "ТАСС".

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До 10 сантиметров снега выпало в провинциях Лаокай, Лайчау, Хазянг, Лангшон. В столице в воскресенье была зафиксирована температура плюс 5,4 градуса по Цельсию. Это стало рекордно низким показателем за последние 40 лет, сообщил заместитель директора гидрометцентра Вьетнама Ле Минь Хай.

Климатическая аномалия нанесет материальный ущерб сельскому хозяйству региона: под снежным покровом там оказались многочисленные цветочные сады и овощные плантации.

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По прогнозам синоптиков, холодная погода продержится в северной части страны еще два-три дня.