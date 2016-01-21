NASA назвало самый жаркий год за всю историю наблюдений (видео)

Как сообщается на сайте NASA, средние температуры в 2015 году оказались на 0,13 градусов по Цельсию выше, чем в 2014-м.

При этом с конца 19 века средняя температура поверхности Земли выросла примерно на 1°C, что объясняется увеличением выбросов в атмосферу.

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"В основном температура на Земле увеличивалась в последние 35 лет. 15 из 16 последних лет каждый раз били рекорды по температурным показателям", - говорится в сообщении NASA.

Стоит отметить, что во время данного анализа NASA использовало данные с 6300 метеорологических станций, в том числе в Антарктике и на поверхности морей.