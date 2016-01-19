Доисторические подводные вулканы названы катализаторами развития жизни на Земле

Ученые придерживались гипотезы, согласно которой 640-720 млн лет назад суша и океаны Земли были полностью покрыты снегом и льдом, передает Lenta.ru. Ситуация могла сохраняться несколько миллионов лет, а главной ее особенностью, согласно исследованию ученых, стали многочисленные подводные вулканы.

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К глобальному оледенению мог привести распад суперконтинента Родиния, в результате которого увеличился речной сток в океан. Это привело к уменьшению солености воды в океане и снижению уровня углекислого газа в атмосфере, а затем - последующему увеличению ледяного покрова планеты.

Атмосфера планеты не нагревалась до тех пор, пока в воздухе не накопилось достаточное количество углекислого газа. Наиболее популярная гипотеза предполагает, что повышение температуры атмосферы произошло в результате вулканической деятельности.

Эта гипотеза не объясняет образование по всему земному шару карбонатных отложений толщиной сотни метров, которые должны были бы остаться в теплых водах после таяния ледников. Авторы нового исследования предложили этому свое объяснение.

«Мы считаем, что многие геологические и геохимические явления, связанные с оледенением Земли, согласуются с расположенными в мелководных срединно-океанических хребтах подводными вулканами», - пояснил геофизик Том Гернон из Саутгемптонского университета.

При распаде Родинии за несколько миллионов лет сформировался срединно-океанический хребет, в длину достигающий десятки тысяч километров. Подводные вулканы производили гиалокластиты (стекловидных пирокластических пород), которые оседали на океанском дне.

Они высвобождали в воду большое количество кальция, магния и фосфора. В своей работе ученые подсчитали, что гиалокластита оказалось достаточно для объяснения карбонатных отложений. По мнению исследователей, изменение химии в древнем океане могло стать катализатором развития жизни на планете.