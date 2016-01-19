Поглощение тепла океаном за последние 18 лет выросло в два раза - ученые

Примерно 35% этого тепла проникает на глубины ниже 700 м, при этом цифры продолжают стремительно расти, передает Газета.ru со ссылкой на журнал Nature Climate Change.

Для того, чтобы определить, как изменилось теплосодержание океана в период с 1865 до 2015 годы, американские ученые использовали данные из разнообразных источников: от записей, сделанных в морской экспедиции «Челленджер» в конце XIX века, до недавних наблюдений.

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Показатели были разделены на три группы: в верхнем слое (0 — 700 м), среднем (700 — 2 000 м) и глубоком (> 2000 м). На этой основе были сделаны выводы об изменении теплосодержания океана в индустриальную эпоху.

Изучение поглощения тепла океаном играет большую роль в наблюдении за изменением климата и глобальным потеплением.

Ранее ученые предупредили о надвигающейся на Атлантический океан экологической катастрофе, связанной с попаданием в него токсичных отходов из реки Риу-Доси.