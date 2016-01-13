Изменения климата "сдвинули" ледниковый период на 100 тысяч лет - ученые

Об этом заявляют климатологи, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Nature.

"Даже без изменения климата следующий ледниковый период не настал бы раньше, чем через 50 тысяч лет, что делает современную геологическую эпоху, голоцен, необычно длинной с точки зрения промежутков между оледенениями. Наше исследование показало, что даже текущих, относительно небольших антропогенных выбросов СО2 хватит для того, чтобы задержать наступление ледников еще на 50 тысяч лет", — заявил Андрей Ганопольский из Потсдамского института климатических исследований (Германия).

Ганопольский и его коллеги по институту пришли к такому выводу, создав новую климатическую модель Земли, которая описывает долгосрочные изменения климата.

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Как показали расчеты немецких климатологов, следующий ледниковый период мог наступить на Земле уже сегодня, если бы человечество полностью отказалось не только от машин и промышленности, но и от сельского хозяйства. В таком случае уровень СО2 в атмосфере был бы чуть ниже той критической отметки, при пересечении которой климат планеты необратимо поменялся, что отложило наступление ледникового периода на 50 тысяч лет.

Отмечается, что промышленная революция и взрывной рост потребления нефти и газа во второй половине 20 века привели к полной "отмене" следующего ледникового периода – авторы статьи не ожидают, что он может наступить раньше, чем через 100 тысяч лет.