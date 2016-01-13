Для изучения климата ученые создали новый суперкомпьютер

Один из самых мощных компьютеров в мире, Yellowstone, используемый для исследований и моделирования климата Земли, будет заменен в 2017 году на новый суперкомпьютер, сообщает Национальный центр атмосферных исследований (NCAR), пишет центр ФОБОС.

Новый компьютер будет назван Cheyenne в честь города в американском штате Вайоминг, где его разрабатывают.

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Компьютер сможет осуществлять более 5,3 квадриллиона операций в секунду, что в 100 тыс. раз больше скорости обыкновенного домашнего компьютера.

Официальные представители NCAR заявляют, что с помощью суперкомпьютера станет возможно моделировать последствия, вызванные изменением климата в отдельных регионах.