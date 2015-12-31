Температура на Северном полюсе поднялась выше нуля - метеорологи

Мощнейший шторм в Северной Атлантике, тот же, который вызвал серию торнадо в США и катастрофические наводнения, принес на Северный полюс теплые воздушные массы и вызвал рекордное потепление. Об этом сообщает The Washington Post.

В среду утром температура на огромной территории вокруг Северного полюса варьировалась между 30 и 35 градусов по Фаренгейту (-1.1 - +1,6 по Цельсию). На широте 87,45 градуса северной широты бакен 6400476 показал максимум — 0,7 градуса тепла. Метеорологи отмечают, что 30 декабря на Северном полюсе было так же тепло, как в Чикаго.

"Аномальная ситуация сложилась благодаря двум мощным погодным явлениям. Зона низкого давления (циклон), которая идет по США и Северной Европе, вместе с системой высокого давления (антициклоном) над Сибирью выдавили к Северному полюсу теплый средиземноморский воздух", - цитирует метеорологов lenta.ru.

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Вокруг антициклона воздух движется по часовой стрелке, вокруг циклона — в противоположном направлении, и в результате при сближении обеих систем воздух высасывает как будто пылесосом. Необычными являются не сами погодные явления, а их интенсивность и мощный комбинаторный эффект.

Buoy data from Int'l Arctic Buoy Programme confirms North Pole hit melting point Wednesday https://t.co/PL9HKwyuUppic.twitter.com/smY3LYCERz — Capital Weather Gang (@capitalweather) December 31, 2015

Напомним, синоптики уже признали, что 2015 год стал самым теплым за всю историю наблюдений.