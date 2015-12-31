Средняя температура воздуха в Китае достигла рекордного уровня в 2015 году

Как заявил официальный представитель метеорологического управления КНР Чжан Цзуцян, в этом году был повторен рекордно высокий уровень среднегодовой температуры 2007 года, сообщает ТАСС.

В уходящем году погода в Китае поставила целый ряд "рекордов". Так, самая большая амплитуда колебания температур была зафиксирована в уезде Удаляньчи, расположенном недалеко от российского Благовещенска. За один день 24 февраля воздух в этом районе остыл на 20,8 градуса.

Читайте также2015 год станет вторым самым жарким годом в Европе – метеорологи

Однако, согласно сообщению, большинство "сверхпоказателей" связаны именно с необычайно высокими температурами. В частности, на 66 метеорологических станциях в разных районах страны в течение года были зафиксированы небывалые для этих мест значения.

А в середине июля в синьцзянском поселке Кюмюш был отмечен самый продолжительный непрерывный период по числу жарких дней, число которых достигло 20. Чжан Цзуцян не исключил связи между сравнительно высокой температурой воздуха и возникновением смога.

"Этот год, как и 2007, стал самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. Мы внимательно следим, может ли высокая температура влиять на смог, и существует ли какая-то связь между этим явлением и тем, насколько прогрелся воздух", - сказал официальный представитель китайской метеослужбы.

Он отметил, что осенью смог возникал гораздо чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

"С ноября этого года экологическая устойчивость атмосферы в целом ухудшилась", - сказал Чжан Цзуцян. По его словам, особенно тяжелая ситуация сложилась с середины ноября в Северном Китае и ряде восточных регионов страны, где уже четыре раза фиксировался высокий и средний уровень загрязнения воздуха. В частности, в некоторых районах Пекина концентрация в воздухе частиц PM 2,5 превышала 700 микрограмм на кубический метр (при норме ВОЗ в 25 микрограмм), а в центральных районах провинции Хэбэй этот показатель превышал 1000 микрограмм.