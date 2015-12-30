NASA предупреждает об опасности нынешнего Эль-Ниньо - BBC

В НАСА утверждают, что нынешний феномен "Эль-Ниньо" (повышение температуры воды в экваториальной части Тихого океана) может по интенсивности повторить рекордные показатели 1998 года.

Тогдашнее явление "Эль-Ниньо" привело к нарушению погодных систем по всему миру и, как считается, к погодным аномалиям, пишет BBC Украина.

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Сейчас этот феномен уже связывают с несколькими наводнениями и необычно теплой погодой в Северном полушарии.

Из-за "Эль-Ниньо" теплая вода из центра Тихого океана распространяется на Северную и Южную Америки.

Явление может случаться каждые 2-7 лет. Обычно своего пика оно достигает в конце календарного года, однако его влияние может ощущаться и весной и в течение всего следующего года.

Нынешний "Эль-Ниньо" пока не ослабевает, говорят в НАСА, где провели анализ последних спутниковых снимков Тихого океана.

Это "очень похоже" на конец декабря 1997 года, когда зафиксировали мощнейшее "Эль-Ниньо".

Нынешнее "Эль-Ниньо" связывают с крупнейшими за последние 50 лет наводнениями в Парагвае, Аргентине, Уругвае и Бразилии.

Из них более 150 тыс. людей вынуждены покинуть свои жилища (100 тыс. из них - в столице Парагвая Асунсьоне).

В США 13 человек погибли после выхода из берегов рек в штате Миссури из-за штормов и торнадо, которые были в регионе.

Так же последствия "Эль-Ниньо" видят в наводнениях на севере Великобритании.

Шторм Франк, который пройдет через Британию на этой неделе, как предполагают ученые, может привести к тому, что возрастет температура на Северном полюсе.

Более высокие температуры фиксируются во многих регионах Европы и Северной Америки.

Например, католическое Рождество во Франции выдалось самым теплым после 1997 года (когда зафиксировали самый мощный "Эль-Ниньо").

Из-за необычно теплой и сухой погоды усилился смог над итальянскими городами Милан и Рим.

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А в Мексике, как говорят ученые, именно "Эль-Ниньо" привело к аномально холодной погоде на севере страны - там в пустыне Сонора впервые за 33 года выпал снег. Из-за холодов в регионе замерзли насмерть трое человек.

Корреспондент ВВС по вопросам окружающей среды Мэтт Макграф отмечает, что из-за наводнений и засухи в Африке 31 млн человек может столкнуться с голодом.

По словам ученых, это может ухудшить гуманитарную ситуацию в мире, которая и без того осложнена войнами в Сирии, Южном Судане и Йемене.