Британский премьер пообещал инвестиции в лучшую защиту от наводнений

Северная Англия, особенно графство Йоркшир, страдает от наводнений и последствий серьезной непогоды. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в понедельник, 28 декабря, посетил пострадавшие районы и заверил граждан, что правительство делает все возможное в условиях катастрофического наводнения, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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В Йорке, где из-за проливных дождей из берегов вышли реки Фосс и Уз, Кэмерон заявил, что в этом низинном городе на противопаводковые работы правительство с 2010 года потратил 100 млн фунтов стерлингов. Премьер-министр обнародовал планы инвестировать в защитные сооружения еще 280 млн фунтов, но признал, что это "очевидно не обрадует людей, которые стали жертвами наводнения здесь, в Йорке".

Данных о погибших на севере Англии нет, однако ожидают, что убытки от непогоды составят примерно 1,5 млн фунтов. Правительство направило 500 солдат на помощь особо пострадавшим общинам, еще тысяча военнослужащих находится в состоянии готовности.

Синоптики предупреждают, что худшее еще впереди. Особенно угрожающими их прогнозы выглядят также для Манчестера и Лидса. Местная полиция заявляет о "худшем наводнении за последние 70 лет".