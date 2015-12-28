Из-за масштабных наводнений на севере Австралии могут появиться крокодилы

В понедельник, 28 декабря, в связи с возможным появлением крокодилов на севере страны в результате наводнений власти Австралии повысили уровень опасности, передает Центр ФОБОС со ссылкой на австралийский телеканал ABC.

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Обрушившиеся в минувшие дни на страну наводнения уже стали причиной гибели как минимум двух человек. Кроме того, небывалый разлив рек таит и другую угрозу – крокодилов, которых трудно различить из-за плавающих деревьев и мусора. В сообщении австралийской Комиссии по охране парков и жизни дикой природы напоминают, что люди могут не увидеть земноводных, но рептилии, наверняка, увидят людей.

Австралийские власти отметили, что в наибольшей зоне риска от наводнений остается населенный пункт Дали Ривер, откуда ранее уже эвакуировали не менее 500 человек.По прогнозам, в ближайшие дни сильные ливни ожидаются в регионе Баркли, расположенном на севере.