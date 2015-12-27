Наводнение в Латинской Америке: тысячи покинули дома, есть погибшие - ВВС

Три крупные реки вышли из берегов после того, как из-за Эль-Ниньо в регионе несколько дней шли проливные дожди, сообщает ВВС Украина.

Отмечается, по меньшей мере шесть человек, по данным представителей стран, погибли из-за непогоды.

В Парагвае, который пострадал от непогоды больше всего, уровень воды до сих пор растет, говорит местная власть.

В стране объявили чрезвычайное положение. 130 тысяч парагвайцев вынужденно оставили свои дома. В аргентинском пограничном городе Конкордия эвакуировали около 20 тысяч человек. В этом районе река Уругвай поднялась на 14 метров от нормального уровня.

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В приграничных районах Бразилии и Уругвае в ближайшие дни прогнозируют сухую погоду. Однако в Парагвае и Аргентине уровень воды, как ожидается, продолжит подниматься.

Реке в столице Парагвая Асунсьон осталось подняться на 30 сантиметров, чтобы выйти из берегов. Представители властей предупреждают, что это может привести к большему наводнению в регионе. Это может задеть еще тысячи других людей, говорит власть.

"(Наводнение - Ред.) произошло под прямым влиянием феномена Эль-Ниньо, который усилил частоту и интенсивность дождей", - сообщила служба по чрезвычайным ситуациям Парагвая.

Примерно 200 электроопор, повреждены или разрушены из-за сильного ветра, из-за чего отключено электричество. Четверо людей погибли из-за падения деревьев.

Аргентина

По меньшей мере два человека погибли из-за наводнения в Аргентине, которое больше всего затронуло северо-восточные провинции Энтре-Риос, Корриентес и Чако. Местная власть говорит, что это наводнение - худшее, что произошло в регионе за последние 50 лет. Президент Маурисио Макри, как ожидается, посетит пострадавшие провинции в воскресенье.

Бразилия

Примерно 1800 семей в 40 городах южного бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул вынужденно оставили свои дома.

Сильные дожди начались в регионе 18 декабря, что повлияло на реки Уругвай и Куараи. Президент Дилма Русеф в субботу облетела пострадавший район.

Уругвай

Большинство людей из тысяч, которые покинули дома из-за наводнения, уже вернулись домой. Власти предупреждают, что уровень воды, прежде чем спадет, будет оставаться высоким в течение нескольких дней.