Лесные пожары на юге Австралии уничтожили более ста домов
15:35, 26 декабря 2015Климат
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Более ста домов разрушены в результате лесных пожаров, охвативших штат Виктория на юге Австралии. В борьбе со стихийным бедствием, которое продолжается уже около недели, участвуют сотни пожарных.
К настоящему времени дожди помогли замедлить пожары \ Twitter @ziggyjo01
Наиболее сильно от пожаров пострадали популярные на время праздников города Уай Ривер и Сепарейшн Крик, передает Би-би-си. Местные жители и отдыхающие - около 1600 человек - вынуждены были покинуть регион, празднование Рождества было отменено, когда стал понятен масштаб угрозы.
Читайте такжеСидней накрыло гигантское облачное цунами (фото, видео)К настоящему времени дожди помогли замедлить пожары, однако локализовать огонь до сих пор не удалось.
Масштабное возгорание началось на прошлых выходных, распространению огня помогли сильные ветры и теплая погода.
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