Киев шесть дней подряд устанавливает температурные рекорды тепла

24 декабря в Киеве было зафиксировано превышение параметров суточной температуры воздуха для этого дня за 135 лет наблюдения.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Отмечается, что среднесуточная температура составила +7,6°С, что выше предыдущего рекорда 2014 года на 1,7°С. Максимальная температура в столице после полудня поднялась до отметки +10,2°С, что превысило предыдущее историческое значение 1995 года на 0,5°С.

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"В декабре уже зафиксировано 15 температурных рекордов, которые наблюдаются в течение 6 дней, а с начала года их в столице насчитывается 51", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что на Николая Киев установил температурный рекорд, превысив отметку 1904 года.