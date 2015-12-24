2015 год станет вторым самым жарким годом в Европе – метеорологи

По прогнозу Всемирной метеорологической организации, уходящий 2015 год будет вторым среди самых жарких за всю историю наблюдений в Европе. Об этом говорится в докладе организации, на который ссылается ТСН.ua.

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"Температура на большей части территории Восточной Европы была исключительно высокой и превышала уровень 2014 года. Только в некоторых регионах Ирландии она оказалась ниже среднегодовых значение 1981-2010. Температура в Европе 17-й год подряд превышает долгосрочные средние значения", - говорят метеорологи.

По предварительным данным, среднегодовая температура в Европе составляет в 2015 году 11,099 градуса против 11,245 градуса в 2014 году и 11,079 - в 2007 году. Итоговые значения будут обнародованы в 2016 году.

Ранее сообщалось, что для планеты в целом этот год может стать самым жарким за всю историю наблюдений.