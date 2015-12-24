Синоптики предупредили о повышенной лавинной опасности в высокогорье Карпат из-за оттепели
15:58, 24 декабря 2015Климат
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В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность.
Ожидается повышенная лавинная опасность / Фото УНИАН
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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"24-25 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень)", - говорится в сообщении.
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