Синоптики предупредили о повышенной лавинной опасности в высокогорье Карпат из-за оттепели

В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Читайте такжеПриродные легкие Карпат и всей Украины могут дышать свободно - эксперт "24-25 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень)", - говорится в сообщении.

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