Синоптики предупредили о повышенной лавинной опасности в высокогорье Карпат из-за оттепели

15:58, 24 декабря 2015
Климат
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В высокогорье Карпат в связи с оттепелью ожидается повышенная лавинная опасность.

Буковель / Фото УНИАН

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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"24-25 декабря, в связи с оттепелью, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается повышенная лавинная опасность (III степень)", - говорится в сообщении.

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