В Киеве продолжается наиболее длительная "осень" за 135 лет наблюдений
15:58, 24 декабря 2015Климат
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Климатологи Центральной геофизической обсерватории определили, что нынешняя метеорологическая осень, которая началась еще 6 сентября продолжается уже 110 дней, что превышает климатическую норму на 33 дня.
Предыдущая наиболее продолжительная осень в Киеве была зафиксирована в 2003 году / flickr.com/photos/samv678
Как сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории, предыдущая наиболее продолжительная осень в Киеве была зафиксирована в 2003 году, тогда она продолжалась в течение 114 дней, а зима началась 24 декабря.
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Отмечается, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха из-за 0°С в сторону снижения, который прогнозируется Украинским гидрометцентром на последние дни декабря, означает приход метеорологической зимы, которая в этом году пожалует в столицу в самое позднее время за 135 лет наблюдений.
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