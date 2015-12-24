В Киеве продолжается наиболее длительная "осень" за 135 лет наблюдений

Как сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории, предыдущая наиболее продолжительная осень в Киеве была зафиксирована в 2003 году, тогда она продолжалась в течение 114 дней, а зима началась 24 декабря.

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Отмечается, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха из-за 0°С в сторону снижения, который прогнозируется Украинским гидрометцентром на последние дни декабря, означает приход метеорологической зимы, которая в этом году пожалует в столицу в самое позднее время за 135 лет наблюдений.