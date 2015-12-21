Из-за потепления в ближайшие дни на полях могут начать прорастать озимые – Укргидрометцентр

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

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«В следующие пять дней мы ожидаем высокую температуру даже с повышением. Возможно возобновление ростовых процессов на полях», - сказала она.

При этом Адаменко подчеркнула, что ожидаемое возобновление роста посевов не сможет кардинально улучшить их состояние.

Она также сообщила, что 29-30 декабря ожидается резкое похолодание до 10-15 градусов мороза.

«Очень вероятно резкое снижение температуры 29-30 числа до минус 10, минус 15, может быть, на севере и ниже», - сказала Адаменко, отметив, что защитить озимые от мороза мог бы снежный покров, но в ближайшее время небольшие осадки ожидаются только в виде дождя и не на всей территории Украины.

По ее словам, метеорологи не могут пока прогнозировать, сколько продлятся холода. Посевы понесут существенный урон, если морозы без снега продержатся 5-7 дней.

Как сообщал УНИАН, высокая температура воздуха и отсутствие влаги в почве в августе-октябре существенно замедлили ход осенней посевной в Украине. Вследствие позднего посева в сухую почву озимые демонстрируют слабое развитие, что грозит потерями урожая в случае холодной зимы.

Аграрии планировали отвести под озимые культуры урожая 2016 года 7,4 млн га, а отвели, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, 7,1 млн га. Ведомство сообщало, что проблемная посевная привела к прямым убыткам аграриев на 11 млрд грн при том, что стоимость всех осенних полевых работ оценивалась в 80 млрд грн.