На Николая Киев установил температурный рекорд, превысив отметку 1904 года
14:45, 21 декабря 2015Климат
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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории в Киеве 19 декабря был побит рекорд средней суточной температуры воздуха, превысив на 0,1°С предварительное значение 1904 года.
20 декабря киевляне пережили самую теплую ночь, когда температура не опустилась ниже +5,5°С / ТСН
Как сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории в понедельник, 21 декабря, среднесуточная температура составила +4,8°С. Минимальная температура повторила значение температуры в 1904 году – + 2,8°С.
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20 декабря в столице также было зафиксировано превышение двух параметров суточной температуры воздуха. А именно, киевляне пережили самую теплую ночь, когда температура не опустилась ниже +5,5°С, превысив таким образом предыдущее наибольшее значение 1960 и 2014 годов на 2,6°С.
Отмечается, что среднесуточная температура превысила предыдущее историческое значение 2014 года на 0,3°С и достигла отметки +6,3°С.
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