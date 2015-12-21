В Москве температура бьет рекорды тепла

Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

"21 декабря температура превысила предыдущий абсолютный максимум, поднявшись до 5,9°. В 9 часов утра по московскому времени температура достигала отметки 8,9° - это пока новый максимум для сегодняшних суток. Предыдущий был равен 5,4° и наблюдался в 1982 году", - говорится в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что на Николая Киев установил температурный рекорд, превысив отметку 1904 года. В понедельник, 21 декабря, среднесуточная температура составила +4,8°С. Минимальная температура повторила значение температуры в 1904 году – + 2,8°С.

Стоит отметить, что подобные температурные рекорды наблюдаются по всему миру.

Так, новые температурные рекорды дня были установлены 19 декабря в трех областных центрах Беларуси - в Витебске, Могилеве и Гомеле. Ранее в этих трех городах температурный максимум для этой даты составлял +7 градусов.

Кроме того, 20 декабря в Латвии был побит рекорд тепла 1932 года. Как сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в Риге температура воздуха составила +11,7.

Также накануне Рождества Швеция бьет новые температурные рекорды: в некоторых регионах превышены июньские показатели тепла.