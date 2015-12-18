Куба страдает от самой сильной засухи за последние 100 лет
Засуха, поразившая Кубу, может отразится на более чем миллионе жителей страны.
По оценке Национального климатического центра страны, сильнейшая за последние 100 лет засуха поразила 70% территории острова, передает Би-би-си. Ведомство оценило уровень засухи на этой территории как "крайний" или "сильный" в зависимости от региона.
От засухи уже пострадали более миллиона жителей Кубы, сообщает крупный латиноамериканский телеканал Telesur TV. В частности, засуха привела к серьезным потерям для сельского хозяйства. По оценке министерства сельского хозяйства Кубы, в этом году будет собрано на 87 тыс. т риса меньше.
В следующем году, согласно прогнозу ведомства, урожай риса составит лишь 538 тыс. т - это покроет лишь 60% внутреннего потребления риса в стране. Рис - основа рациона жителей острова.
Читайте такжеРекордная засуха в Колумбии вынуждает бегемотов идти в города
Засуха на острове продолжается второй год подряд. Она вызвана климатическим феноменом Эль-Ниньо - это колебания температуры поверхностных вод Тихого океана в районе экватора. Ученые полагают, что благодаря Эль-Ниньо 2016 год может оказаться самым жарким в истории Земли. От засухи страдают и другие страны Латинской Америки, в том числе Гватемала, Гондурас и Сальвадор.
Еще в августе этого года власти страны предупреждали о том, что засуха может усилиться. Помимо риса от нее пострадал урожай и других культур, включая табак, необходимый для всемирно известных кубинских сигар.