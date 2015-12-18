Куба страдает от самой сильной засухи за последние 100 лет

По оценке Национального климатического центра страны, сильнейшая за последние 100 лет засуха поразила 70% территории острова, передает Би-би-си. Ведомство оценило уровень засухи на этой территории как "крайний" или "сильный" в зависимости от региона.

От засухи уже пострадали более миллиона жителей Кубы, сообщает крупный латиноамериканский телеканал Telesur TV. В частности, засуха привела к серьезным потерям для сельского хозяйства. По оценке министерства сельского хозяйства Кубы, в этом году будет собрано на 87 тыс. т риса меньше.

В следующем году, согласно прогнозу ведомства, урожай риса составит лишь 538 тыс. т - это покроет лишь 60% внутреннего потребления риса в стране. Рис - основа рациона жителей острова.

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Засуха на острове продолжается второй год подряд. Она вызвана климатическим феноменом Эль-Ниньо - это колебания температуры поверхностных вод Тихого океана в районе экватора. Ученые полагают, что благодаря Эль-Ниньо 2016 год может оказаться самым жарким в истории Земли. От засухи страдают и другие страны Латинской Америки, в том числе Гватемала, Гондурас и Сальвадор.

Еще в августе этого года власти страны предупреждали о том, что засуха может усилиться. Помимо риса от нее пострадал урожай и других культур, включая табак, необходимый для всемирно известных кубинских сигар.