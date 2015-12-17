2016 рискует стать третьим подряд рекордно жарким годом – синоптики
Специалисты Британского центра изучения метеоявлений предполагают, что 2016 год станет еще более жарким, чем 2015.
По расчетам ученых, среднегодовая температура может на 0.84 градуса Цельсия превысить показатели 1961-1990 годов и на 1.1 - 1850-1899. Об этом сообщает ВВС.
Читайте такжеВ Арктике зафиксировали самую высокую температуру за последние 115 лет
В то же время на климатическом саммите в Париже было решено приложить максимум усилий, чтобы температура не поднялась более, чем на полтора градуса.
Прогнозы на 2015 год предполагали повышение среднегодовой температуры по сравнению с 1961-1990 годами на 0.64 градуса, но статистика с января по октябрь уже демонстрирует потепление на 0.72.
"Вероятно, что к концу 2016 мы зарегистрируем три рекордно жарких года подряд. Рост очень стремительный", - отмечают синоптики.