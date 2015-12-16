В Арктике зафиксировали самую высокую температуру за последние 115 лет

Исследователи сообщили, что с 1900 года температура воздуха в Арктике достигла самых высоких показателей. С октября 2014 года по сентябрь 2015 года температура оказалась на 1,3 градуса Цельсия выше средних показателей.

Согласно ежегодному докладу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), за последние 115 лет температура воздуха в Арктике стала самой высокой, передает Naked Science.

Подобные аномалии (температура превысила среднегодовой показатель на 1,3 градуса Цельсия) в последний раз наблюдались в 1900 году.

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Ученый Рик Спинрэд подчеркнул, что глобальное потепление в Арктике происходит в два раза быстрее, чем во всем остальном мире. В итоге это влияет и на весь мировой климат. Он также уточнил, что с начала XX века средняя годовая температура увеличилась на 3 градуса Цельсия.

Одновременно с этим продолжается процесс таяния ледников. Территория Гренландии в 2015 году впервые с 2012 года обнажилась до половины своей территории. Изменение климата способствует миграции моржей и арктических рыб, которые осваивают новые для себя территории.

Напомним, ранее ученые также сообщили о связанном с глобальным потеплением таянием ледников Эвереста – за последние 40 лет их площадь сократилась на 28 %.