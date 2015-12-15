На территории Сибири одновременно воцарились экстремальный холод и аномальное тепло

Именно здесь показания термометров ночью опускались ниже отметки в -50°, передают Метеовести.

В Сусумане столбики термометров сумели подняться лишь до отметки -47,3°. Это почти в 2 раза холоднее, чем сейчас в центре Антарктиды. Для сравнения: в Красноярске, расположенном всего лишь на 5° южнее широты Магаданской области, было всего -2,5°. Таким образом, разброс температур в азиатской части России в начале недели практически достигал 45°.

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Отмечается, что теплую аномалию на юге Сибири вызывает нетипичный для этого времени года западный перенос воздушных масс.

Уже завтра мощная положительная аномалия охватит всю Центральную и частично Южную Сибирь. Прогнозируется, что температура будет отличаться от нормы на 16°.

Ранее в российском гидрометцентре заявили, что завершающийся 2015 год в Северном полушарии Земли будет самым теплым в истории метеонаблюдений.