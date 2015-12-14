Минимальный консенсус в Париже - Frankfurter Allgemeine

Об этом пишет Андреас Мим в своей статье "Минимальный консенсус в Париже", опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Новое соглашение по климату назвали историческим еще до подписания. Заслуживает ли оно такой оценки? Прогрессом является уже сам факт, что впервые все государства приняли соглашение о принятии мер по защите климата. Следуя советам ученых, они пообещали к концу века значительно ограничить глобальное потепление, до двух градусов, предпочтительно 1,5 градуса, по сравнению с показателями доиндустриального периода. Но пока нельзя назвать хорошим соглашением то, которое было принято в Париже, потому что его должны ратифицировать 196 стран, прежде чем оно вступит в силу в 2020 году.

В краткосрочной перспективе это соглашение не сможет помешать выбросу ни одной тонны углекислого газа, впрочем, как и в среднесрочной перспективе; если повезет, может быть, результаты будут видны в ближайшие десятилетия. 1,5 градуса – очень благородная цель. Но реальность выглядит по-другому: Земля находится на пути к "миру трех градусов". Это грозит необратимыми изменениями, такими как исчезновение малых островных государств, уничтожение кораллов, таяние ледникового покрова Гренландии.

"Похмелье" еще впереди

Проблема "Парижского соглашения" не в его заоблачных амбициях, а в отсутствии инструментов для его реализации. Собственная выгода всегда важнее общего блага, также и в вопросе климата. Шесть лет назад в Копенгагене не удалось подписать соглашение. Но за сегодняшней радостью в Париже последует страшное "похмелье".

Текст состоит из слишком большого количества "сложных" тем, описанных слишком "мягким" языком. Согласно тексту, страны были "приглашены" что-то сделать; им "следует" сделать то и то; иногда их будут "поощрять". Отсутствуют слова, которые федеральное правительство считает необходимыми, например, "декарбонизация". Вместо этого, есть смутное обещание достичь пика выброса парниковых газов "как можно скорее", и как-то сбалансировать это во второй половине века. Одна из многих уступок бедных странам – это обещание искоренить бедность в мире. Но оно абсолютно неуместно.

В начале переговоров канцлер потребовала, чтобы соглашение было амбициозным, всеобъемлющим, справедливым и обязательным. Оно мало соответствует этим требованиям. Амбиции недостаточно подкреплены обязательствами по сокращению выбросов. Ведь страны должны ужесточать свои цели по сокращению выбросов каждые пять лет.

Не все считают защиту климата необходимой

Но модернизация экономики остается химерой, поскольку подразумевает отказ от угля, нефти и газа. Справедливое распределение издержек – это просто мечта, поскольку крупные развивающиеся экономики и богатые монархии Персидского залива не дают ни цента для поддержки международных проектов по защите климата. Финансовое бремя несут только старые промышленно развитые страны. Соглашение было принято под устаревшим лозунгом "общей, но дифференцированной ответственности". Оно лишь обеспечивает финансовый трансфер с севера на юг. Вопросы вызывает также обязательный характер соглашения. Как измерять, как сообщать и как проверять данные остается на усмотрение государств. Меркель заявила, что странам предстоит еще немало работы.

Скудный результат – не вина французского председательства. Они организовали отличный саммит. Такой результат, скорее, отражает разницу интересов. Не все воспринимают защиту климата так серьезно, как Германия. Можно даже не вспоминать об Индии или Китае, достаточно взглянуть на Польшу. По словам министра иностранных дел Франции Фабиуса, президента саммита по климату, результат позволил каждой делегации уехать с высоко поднятой головой. Так они описывают минимальный консенсус.

Все имеет свою цену

Однако этого недостаточно, чтобы убедить отрасли экономики в том, что эра угля, нефти и газа скоро закончится. Именно от этого все зависит. Тот факт, что цена на нефть упала до минимума 2009 года именно тогда, когда было представлено соглашение по климату, может указывать на то, насколько мало рынки его учитывают.

Тот, кто хочет снизить выбросы СО2, должен оценить их. Это вполне выполнимо. Системы торговли выбросами, такие как в ЕС, могут с этим справиться. В Соединенных Штатах, Канаде и Китае есть похожие проекты. Их расширение и объединение в сеть поможет климату больше, чем Парижское соглашение. Меркель признала это и выступила с инициативой. Китай и Германия, как председатели стран G-20, в течение ближайших двух лет должны найти возможности для продвижения проекта. Многое предстоит сделать и в собственной стране. Количество выбросов от дорожного транспорта растет в течение многих лет. Эту проблему стоит учесть при разработке системы торговли квотами на выбросы. Ведь выбросы парниковых газов в Германии – вина не только угольных электростанций.