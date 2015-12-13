Политики всего мира приветствовали достигнутое в Париже соглашение по климату

Госсекретарь США Джон Керри охарактеризовал соглашение, по которому все подписавшие стороны обязуются сократить выбросы углекислоты в атмосферу, как победу для планеты и будущих поколений.

Делегат от Южной Африки, министр окружающей среды Эдна Молева считает, что договоренности не идеальны, однако это лучший из возможных вариантов, сообщает Русская служба ВВС.

Делегат от Сент-Люсии сказал, что соглашение поможет обеспечить островному государству более определенное будущее.

Читайте такжеНа конференции в Париже одобрено глобальное соглашение по климату

Австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп ранее заявила, что теперь сложность состоит в том, чтобы внедрить меры, о которых договорились страны.

Комиссар Евросоюза по вопросам климата похвалил Францию за успехи в объединении мира всего через несколько недель после парижских терактов.

А президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "гордится своим поколением, которое работает на благо будущего мира".

Документ предусматривает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на борьбу с вредными выбросами в атмосферу.

Участники соглашения обязались не дать атмосфере потеплеть более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году и сосредоточить усилия на том, чтобы потепление не превысило полутора градусов.

Целью парижского саммита было заключение первого в истории глобального и обязательного к исполнению соглашения по сокращению выбросов парниковых газов. В конференции участвовали представители 190 государств.