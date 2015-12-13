Политики всего мира приветствовали достигнутое в Париже соглашение по климату
Участники климатической конференции в Париже в субботу принялиокончательный вариант климатического соглашения. Политики всего мира приветствовали достижение договоренностей о сокращении выбросов парниковых газов.
Госсекретарь США Джон Керри охарактеризовал соглашение, по которому все подписавшие стороны обязуются сократить выбросы углекислоты в атмосферу, как победу для планеты и будущих поколений.
Делегат от Южной Африки, министр окружающей среды Эдна Молева считает, что договоренности не идеальны, однако это лучший из возможных вариантов, сообщает Русская служба ВВС.
Делегат от Сент-Люсии сказал, что соглашение поможет обеспечить островному государству более определенное будущее.
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Австралийский министр иностранных дел Джули Бишоп ранее заявила, что теперь сложность состоит в том, чтобы внедрить меры, о которых договорились страны.
Комиссар Евросоюза по вопросам климата похвалил Францию за успехи в объединении мира всего через несколько недель после парижских терактов.
А президент Франции Франсуа Олланд заявил, что "гордится своим поколением, которое работает на благо будущего мира".
Документ предусматривает выделение к 2020 году развивающимся странам 100 млрд долларов на борьбу с вредными выбросами в атмосферу.
Участники соглашения обязались не дать атмосфере потеплеть более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году и сосредоточить усилия на том, чтобы потепление не превысило полутора градусов.
Целью парижского саммита было заключение первого в истории глобального и обязательного к исполнению соглашения по сокращению выбросов парниковых газов. В конференции участвовали представители 190 государств.