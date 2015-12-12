На конференции в Париже одобрено глобальное соглашение по климату

Глобальное соглашение, которое должно прийти на смену Киотскому протоколу, одобрено в Париже на Всемирной конференции ООН по климату. В поддержку документа высказались 195 делегаций со всего мира.

"Никаких возражений у участников конференции нет. Соглашение одобрено", - объявил на итоговой пленарной сессии конференции ее председатель - министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, сообщает ТАСС. Читайте такжеСоглашением ООН по климату предлагается выделение $100 миллиардов для сохранения природыГлавная цель соглашения - удержание роста средней глобальной температуры в пределах 1,5-2°С по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

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