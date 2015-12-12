Соглашением ООН по климату предлагается выделение $100 миллиардов для сохранения природы

Об этом сообщил председатель конференции, министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус, передает ТАСС. "$100 млрд - это отправная точка", - пояснил политик.

Читайте такжеКлиматический саммит в Париже продлили для принятия нового соглашенияКак ожидается, в ближайшее время документ будет передан делегации 195 стран-участниц Парижской конференции для заключительного рассмотрения.

Также проект итогового соглашения предполагает ограничение роста средней температуры на планете до 2 градусов Цельсия до 2100 года, отметил Лоран Фабиус. "Цель - сдержать глобальное потепление значительно ниже отметки в 2 градуса по Цельсию, и, возможно, ограничить его всего 1,5 градусами", - сказал он. "Это сбалансированный текст, который носит юридически обязывающий характер", - пояснил Лоран Фабиус.

Как сообщал УНИАН, климатическая конференция началась в Париже 30 ноября. Ее основная цель - принять долгосрочный план действий для предотвращения изменений климата, спровоцированных деятельностью человечества. План будет действовать с 2020 года и заменит принятый в 1997 году Киотский протокол.