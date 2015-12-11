На Японию обрушились проливные дожди, синоптики предупреждают о смерчах

Один человек пропал без вести в префектуре Коти на острове Сикоку из-за проливных дождей, обрушившихся на Японию в пятницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию NHK.

Отмечается, что мужчина пошел посмотреть, как прибывает вода в реке, но так и не вернулся домой. Из города Кобе в префектуре Хёго поступило сообщение, что шквалистым ветром опрокинуло часть конструкции для знаменитой иллюминации города. От ветра упал фрагмент 84 метра в длину и девять метров в высоту. Никто не пострадал. Сила ветра в городе утром в пятницу достигала 19,9 метра в секунду.

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Синоптики призывают население к осторожности в связи с опасностью высоких волн на побережье до шести метров, подъема уровня воды в реках, а также предупреждают о возможности возникновения смерчей. В ряде районов на восточном побережье Тихого океана сила ветра составила 30 метров в секунду. Причиной непогоды стала область низкого давления.