В России из-за аномально теплой зимы могут выйти из спячки дикие животные

В этом году в России отмечается аномальное повышение температуры в зимний период в некоторых частях страны, передает Центр Фобос.

Данный фактор вызвал обеспокоенность экологов за жизнь и здоровье диких животных, впавших в спячку.

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Декабрь в этом году напоминает среднюю осень, что может привести к несвоевременному пробуждению диких животных. Эксперты заявляют, что если морозы придут в регионы постепенно, опасности для жизни животных нет, они просто снова впадут в зимнюю спячку. Если же морозы ударят резко, многие животные могут просто погибнуть.