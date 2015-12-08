Синоптики связали рекордные наводнения в Англии с глобальным потеплением

Существуют все основания полагать, что глобальное потепление стало причиной затяжных ливней на северо-западе Англии, повлекших за собой сильнейшие за последние годы наводнения.

Об этом заявили в Главной метеорологической службе Соединенного Королевства, передает ТАСС.

По словам главного научного консультанта службы Джулии Слинго, погодные условия в стране в последние дни "нельзя назвать иначе, как аномальными".

В этой связи специалисты особо отмечают ситуацию в городке Тирлмер в графстве Камбрия, наиболее пострадавшем от наводнения: менее чем за двое суток там выпало 405 мм осадков, что является рекордным показателем за все время ведения соответствующих наблюдений и почти в два раза выше месячной нормы.

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"Пока что мы не можем однозначно говорить о глобальном изменении климата как о главной причине произошедших наводнений, - заявила Слинго в интервью BBC. - Тем не менее, из тех сведений, что дает нам фундаментальная физика и погодное моделирование, можно сделать вывод, что связь существует".

По мнению специалистов, затяжные ливни в Великобритании вызваны погодными аномалиями в западной части тихоокеанского региона, где в последнее время также значительно участились дожди. Причиной последних может быть более быстрое, нежели раньше, таяние арктических льдов.

В настоящее время в Великобритании объявлены около 100 предупреждений о наводнениях, при этом около 15 из них обещают быть сильными. Всего за последние дни затопленными оказались более 5 тыс. домов по всей стране, около 60 тыс. остались без электричества. Стихия привела к эвакуации тысяч жителей северо-запада Англии, по меньшей мере два человека погибли.