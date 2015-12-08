Из-за изменения климата ледники Эвереста сократились на треть

Площадь ледников сокращается – такой вывод был сделан после сравнения с данными, полученными в 1970 году, передает Naked-Science со ссылкой на "Синьхуа".

В частности, размер одного из крупнейших ледников на южном склоне горы, на территории Непала, уменьшился на 26%. Общее же сокращение площади ледников Эвереста составило 28%.

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Всего в Национальном заповеднике Джомолунгмы, занимающем площадь более 2 тыс. кв. км, находятся 1 тыс. 476 ледников. По словам научного сотрудника Государственной лаборатории криосферных наук Кана Шичяня, таяние ледников привело к резкому росту уровня воды в реках и водоемах у вершины мира. К примеру, площадь местного ледникового озера выросла со 100 до 114 кв. км с 1990-го по 2013 год.

Ранее УНИАН со ссылкой на данные совместного исследования непальских, голландских и французских ученых сообщал, что в районе горы Эверест ледники могут к 2100 году потерять до 96% своей массы.