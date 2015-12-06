Ученые не нашли следов древнего глобального потепления в ледниках Гренландии

Ученым не удалось найти следов подобного события в ледниках "зеленого острова", говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, передают РИА Новости.

Читайте такжеЛедник, способный при таянии повысить уровень мирового океана на 50 см, раскололся в Гренландии"Становится все очевиднее, что средневековый климатический оптимум был характерен только для некоторых уголков Земли, а не всей планеты в целом. Все это исходит из евроцентричности этой концепции – все замеры производились в Европе и никто не учитывал, что в других местах этого могло не быть. И если викинги приплыли к Гренландии тогда, когда там было холодно, мы вряд ли можем говорить, что холод впоследствии выгнал их оттуда", - заявил Николас Янг из университета Колумбии в городе Палисадес (США).

Если верить сагам викингов, первооткрывателями Нового Света и Америки были не Христофор Колумб и его команда, а норвежские мореплаватели под водительством Эрика Рыжего и его сыновей, которые были изгнаны из Норвегии в конце X века, и чьей новой родиной стала Гренландия приблизительно в 986 году.

Сам факт присутствия викингов на Гренландии и в "Винланде" – на острове Ньюфаундленд и полуострове Лабрадор – сегодня не вызывает сомнения ученых благодаря множеству археологических находок и радиоуглеродных датировок. Споры вызывают два других момента – почему Эрик Рыжий назвал Гренландию "зеленым островом" и то, почему викинги покинули новые земли.

Многие историки и обыватели склонны объяснять и то и другое одной простой вещью – в X-XIII веках на Земле царил так называемый средневековый климатический оптимум, когда температуры на планете предположительно были примерно столь же высокими, как сегодня. В XIV веке начался так называемый "малый ледниковый период", вызвавший "Великий голод" в Европе и, как считают сторонники этой идеи, уничтоживший викингов на Гренландии и в Северной Америке.

Янг и его коллеги выяснили, что на самом деле этого эпизода потепления в Гренландии не было, изучив изотопный состав образцов льда, сформировавшихся в местных ледниках примерно в то время, когда там жили Эрик Рыжий и его потомки.

Измерив долю изотопов в образцах камней, сохранившихся во льдах, и тем самым вычислив их возраст, ученые смогли вычислить то, с какой скоростью льды накапливались каждый год за последнюю тысячу лет, и определить, как на них мог влиять климат.

Эти замеры показали, что на Гренландии и в Северной Америке никакого средневекового климатического оптимума на самом деле не было – в момент прибытия Эрика и его сыновей в Гренландию температуры там были такими же низкими, как в раннее Средневековье или во время "малого ледникового периода".

Все это, по мнению Янга, ставит под большое сомнение теории о том, что мягкий климат X века помог викингам обосноваться на Гренландии, обусловил то, почему Эрик Рыжий назвал ее "зеленым островом", а наступление новой эпохи похолодания в XIV веке выгнало викингов или уничтожило их поселения. По всей видимости, в их исчезновении были замешаны какие-то другие, неклиматические факторы, заключают ученые.