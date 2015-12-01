Frankfurter Allgemeine: Россия, как поставщик энергии, попала в "климатическую ловушку"

Об этом пишет Беньямин Трибе в своей статье «Россия, как поставщик энергии, попала в «климатическую ловушку», опубликованной на сайте газеты Frankfurter Allgemeine.

Россиянам не нужно объяснять, насколько важен климат. В стране с самой большой территорией, в зависимости от времени года, бывают самые разные крайности – от палящего солнца до трескучего мороза, что существенно усложняет жизнь там. Насколько безжалостным может быть климат, знает каждый житель сибирского городка, у которого при температуре минус 40 градусов выходит из строя отопительная система. Время до приезда слесаря он коротает с помощью молитв, потому что примерно через полчаса квартира станет непригодной для проживания. Стоит также отметить, что квартиры, как правило, почти не изолированы, а температура в них никак не регулируется. Поэтому зимой в квартирах они носят футболки. Это характерно для российской политики в сфере климата.

В Париж на конференцию по изменению климата российская делегация приехала не с пустыми руками. Москва обязалась сократить выбросы парниковых газов к 2030 году на 25-30% по сравнению с уровнем 1990 года. До тех пор, Кремль также хочет снизить энергоемкость экономики. Тот факт, что Россия участвует в глобальных усилиях, имеет большое значение. Эта развивающаяся страна не только добывает и экспортирует нефть, газ и уголь, она сама также потребляет их в больших количествах. Если рассматривать ЕС, как блок, то в 2013 году Россия была пятым по величине эмитентом углекислого газа, шестой по величине страной по количеству выбросов на душу населения, и третьей по величине выбросов на единицу валового внутреннего продукта.

Проблемы очевидны в течение многих лет

Кремль оказался в «климатической ловушке». Избежать ее он сможет только с помощью реформ, которые должны выходить далеко за рамки простых попыток сокращения выбросов парниковых газов. Потому что Россия, как крупнейший поставщик энергетического сырья, не заинтересована в том, чтобы мировой спрос на него снизился. Она должна была развивать и другие экспортные товары с более высокой добавленной стоимостью, тогда снижение сырьевого экспорта было бы управляемым или даже желательным, и это позволило бы разумнее использовать ресурсы для других задач экономики. Кроме того, энергоэффективность экономики и стандарт построения инфраструктуры и квартир настолько низкий, что страна нуждается в большом количестве дешевой энергии. Металлургия и тяжелая промышленность остаются конкурентоспособными, в основном, благодаря низкой стоимости сырья. Это создает нагрузку для климатического баланса еще до потребления: При производстве углеводородов в результате сжигания попутного газа возникают парниковые газы.

Проблемы очевидны в течение многих лет. Поэтому очень тревожен тот факт, что в начале нового века, когда цены на нефть и экономический рост оставались высокими, и правительство накопило огромные запасы, Россия не достигла большого прогресса. Доля нефти и газа в экспорте с тех пор с 45% выросла до двух третей, доля государственных доходов – с 40 процентов до половины. Теперь в стране царит рецессия, воля к проведению реформ ослаблена, перед лицом внешнеполитических проблем, Кремль выбрал другие приоритеты, и политика в области климата не вошла в их число.

Несмотря на все это, на первый взгляд, Россия кажется образцовым защитником климата. Она в более, чем достаточной мере выполнила свои обязательства по первому Киотскому протоколу. Выбросы вредных газов заметно сократились с 1990 года, однако, после распада Советского Союза исчезли главные загрязнители воздуха из устаревшей промышленности. К 2030 году выбросы парниковых газов должны оставаться примерно на таком же уровне, чтобы достичь запланированного сокращения. По этой причине, Кремль непреклонно настаивает на том, чтобы уровень 1990 года оставался уровнем для сравнения.

Положительные последствия изменения климата для России

Но при относительном сравнении, Россию нельзя назвать лидером. В 1990 году развивающаяся страна выбросила в атмосферу более 0,7 тонн углекислого газа на тысячу долларов производительности экономики. Китай выбросил тогда 1,2 тонны. Сегодня Китай и Россия находятся на одном уровне с выбросами примерно 0,5 тонн. Если все страны достигнут запланированных целей, то Россия в 2030 году все еще будет производить более 0,3 тонн - больше, чем Китай и, конечно, больше, чем ЕС, США, Бразилия или Индия.

Тем не менее, нельзя сказать, что политики своей пассивностью игнорируют стремление народа. В России больше спорят о том, вредит ли вообще России изменение климата. Некоторые наблюдатели ожидают, что глобальное потепление улучшит условия для сельского хозяйства, освоения сырьевых ресурсов и морских перевозок в полярных морях.

Киотский протокол в России вступил в силу только после его ратификации в 2004 году. Для этого потребовался договор с ЕС, гарантировавший Москве поддержку в процессе присоединения к Всемирной торговой организации. В 2012 году Кремль отказался принять механизм вступления. Сегодня также не стоит много ожидать от России, чей национальный бюджет и промышленность базируются на вредных для климата опорах. Это существенное препятствие для их собственного средне- и долгосрочного развития. В любом случае, на понимание надеяться не стоит.