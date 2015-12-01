Ученые объяснили, почему чрезмерное потребление мяса - одна из причин глобального потепления
Меняющаяся диета в совокупности с ростом населения развивающихся стран к 2050 году может привести к росту потребления мяса в мире на 70%.
Конференция ООН по вопросам климатических изменений, проходящая в Париже, вновь привлекла международное внимание к проблеме глобального потепления.
На животноводство приходится 15% мировых выбросов углекислого газа, что приблизительно равно выбросам всех автомобилей, поездов, кораблей и самолетов на планете, передает Русская служба Би-би-си.
Новый отчет лондонского Королевского института международных отношений "Меняющийся климат, меняющиеся диеты: пути к сокращению потребления мяса" утверждает, что без объединенных усилий по преодолению чрезмерного потребления мяса будет невозможно предотвратить глобальное потепление на 2ºC.
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Один из самых высоких уровней потребления мяса – в Соединенных Штатах, где на человека приходится примерно 250 г мяса в день. Это почти в четыре раза выше уровня потребления мяса, признанного экспертами здоровым. Европа и основные страны–производители мяса в Южной Америки лишь немного отстают от США. На другом конце шкалы находятся индийцы, потребляющие в среднем менее 10 г мяса в день.
Тем временем в развивающихся странах по мере роста уровня жизни потребление мяса стремительно растет. Если этот процесс не контролировать, меняющаяся диета в совокупности с ростом населения развивающихся стран к 2050 году приведет к росту потребления мяса в мире на 70%.