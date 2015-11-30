Шведский премьер: Миру нужна "зеленая революция"

Об этом заявил на Всемирной конференции ООН по вопросам изменений климата премьер-министр королевства Стефан Левен, сообщает ТАСС.

"Нам необходима зеленая революция. Эта революция должна быть глобальной и справедливой. Всем нужно стать победителями в новой глобальной экономике", - считает шведский премьер.

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По его словам, королевство станет первой в мире страной, не использующей ископаемые виды топлива. "Швеция станет первой в мире страной, свободной от ископаемых источников. Я хочу, чтобы шведские предприятия были бы ведущими в мире в области "зеленой экономики". Наша обязанность - помогать другим, менее развитым странам", - сказал он.

Шведское правительство объявило о выделении 250 млн крон (около 29 млн долл.) в качестве помощи бедным странам для адаптации в условиях меняющегося климата.

Шведский премьер напомнил, что сам был представителем промышленности (главой крупнейшего промышленного профсоюза - УНИАН). "Я знаю, что промышленность может создавать изменения, знаю, как много индустриализация дала всем нам. Но она была построена на угле и нефти, и это дорого стоило", - добавил он.